O verejnosti a proteste za ''slobodu''

Čoskoro to bude prvý rok, ktorý Slovensko ale aj celý svet, žije s koronavírusom. Prešli sme si mimoriadne ťažkým obdobím, plných (skoro) ekonomických kolapsov, sprísnenia a uvoľňovania opatrení a spoločenských nepokojov.

S novým koronavírusom, sa objavilo nespočetne veľa informácii. Bohužiaľ, aj tie konšpiračné. Mám taký pocit, že vďaka pandémii vzrástla sledovanosť slovenských konšpiračných médií. A asi to nebude len môj pocit. Od toho ako testovanie škodí, že nám tou paličkou pichajú až do mozgov až po to ako rúška škodia, a že je to symbol otroctva. No jednoducho na všetko čo si spomeniete. Žiaľ, ľudia tomu uverili. V prvej vlne, sa to dalo relatívne prehliadnuť, ale ako dni išli, bolo to len a len horšie.

Zhoršilo sa to najmä vďaka chaotickému rozhodovaniu premiéra, krízového štábu a pandemickej komisie. Samozrejme, nemôžeme všetko zvaliť len na premiéra a inštitúcie, ale najväčšiu zásluhu majú na tom najmä oni. Ak by sme nešli ako na horskej dráhe, možno by to takto nevyzeralo. Lebo, ako nechcem nejako komentovať vládnutie a priznám sa moc by som na to ani nemal, ale vydať rozhodnutie aby platilo len zopár dni a potom akože nič, poprípade ho povedať tak aby mu nikto nerozumel, nie je moc atraktívne. Spôsobuje to chaos. Nechcem vládu Smeru ale takto sa to asi robiť nemá. A ak tomu pripojíme aj kauzy, ktoré sa stali, šváry v koalícii, no, moc to dôvere v tieto inštitúcie nepomáha. Súčasná vláda je momentálne jedna z najkomplikovanejších vlád podľa mňa. Na jednej strane sa nám nepáčia opatrenia, no na strane druhej už môžeme vnímať mnohé pohyby v oblastiach polície a justície správnym smerom. Treba len všetko pozorne sledovať.

Utorok, 17. novembra sa konal protest proti Matovičovej vláde. Lepší dátum sa asi vybrať nedal. Vybrať dátum protestu na 17. november je dosť neúctivé. Argumentujú to tým, že je to protest za slobodu. Ok. Ani mne sa nepáčia niektoré opatrenia, aj keď sa už niektoré zmenili, ale asi to má niečomu pomôcť. A porovnávať Nežnú revolúciu s protestom proti Matovičovi, teda pardon, za slobodu, je úbohé. Príde mi to veľmi necitlivé k udalosti, ktorá sa stala už pred viac ako tridsiatimi rokmi. V ’89 sa na námestiach bojovalo za slobodu, ako ju poznáme dnes, bojovalo sa proti dosť tvrdému režimu. S prepáčením, ale ak toto čo tu máme, nazývame nejakou totalitou alebo fašizmom, tak sme ako spoločnosť dosť zlyhali.

Celou čerešničkou na torte je asi to, kto to celé poriada, alebo minimálne kto tomuto celému vyjadril podporu. SMER-SD, ĽSNS, fanúšikovia Ultras. Mimochodom ak si dobre spomínate tak táto zostava, okrem SMERu, podporila aj protest, ktorý sa konal 17.10., ktorý ako iste viete, bol rozohnaný políciou. Ten sa niesol, dosť v agresívnom štýle, kde protestujúci pokrikovali oplzlé slová, dokonca v tom podporovali deti a podaktorí vyjadrili svoju podporu extrémizmu. Ale aby sme neboli len negatívny, určite sa tam nachádzali aj ľudia, ktorí to takto nechceli. To ich však neospravedlňuje. Nemali tam čo robiť. Bol nariadený zákaz vychádzania a združovania sa.

Protesty sú udalosti, ktoré nechce zažiť žiadna krajina. Vždy je to udalosť, ktorá je následkom niečoho zlého. V roku 2018 to boli protesty Za slušné Slovensko, ktoré vznikli kvôli vražde Jána a Martiny. Musíme si ale dávať pozor, čo ešte súvisí so slušnosťou a čo nie, aby sa nemuseli opakovať udalosti z histórie. Preto, nenechajme si zobrať slobodu niekým, kto prejavuje extrémistické názory a niekým kto nám roky kradol republiku, a vďaka ktorému tu roky spravodlivosť v podstate nefungovala. Dávajme si na to pozor. Uctime si toto výročie lepším spôsobom ako účasťou na tomto proteste.