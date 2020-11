Benefity slobody (demokracie)

Prešlo iba zopár dní od 17. novembra, ale odkaz Nežnej revolúcie stále pretrváva každý deň. Základom správne fungujúcej demokracie sú určité benefity, ktoré sme touto revolúciou získali. Musíme si ich ale dobre chrániť.

Dlho premýšľam nad týmito dňami. V hlave mám neustály tok myšlienok. Vždy sa točia okolo slobody, demokracie, politiky a spoločnosti.

Keď naši rodičia, starí rodičia, vyšli v ’89 do ulíc, ani si možno neuvedomovali ako dobre robia, a že tým otvárajú lepšiu budúcnosť pre našu generáciu. 17. november je pre mnohých ľudí, významným sviatkom. Oslavujeme slobodu a demokraciu. Niečo, čo sme si do roku 1989 nevedeli ani len predstaviť. So slobodou a demokraciou sa spája množstvo výhod. Samozrejme, aj tie výhody majú svoje určité pravidlá, inak by to asi nefungovalo.

Sloboda slova

Keď sa niekoho spýtate, ‚‚Čo je pre vás sloboda?‘‘, jednou z najfrekventovanejších odpovedí, bude sloboda slova. Presne to je ten benefit, ktorý nám chýbal za čias komunizmu, ale aj za čias fašizmu. Avšak aj sloboda slova, má svoje pomyselné ‚‚brzdy‘‘ a občas ich je treba použiť. Sloboda slova je veľmi veľká vec. Má veľmi veľkú moc. Niektorí jednotlivci si myslia, že sloboda slova znamená, že si môžem povedať čo chcem kedy chcem, a nikto ma za to nebude sankcionovať. Chvalabohu to tak nie je. Lebo, nie všetko čo človek povie, je pravda alebo v súlade zo zákonom. Ak sme dostatočne vzdelaný v oblasti, napr. histórie alebo zdravotníctva, nebuďme ľahostajný a argumentujme názory človeka, ktorý šíri bludy, vecnými a pravdivými faktami. Iba toto je spôsob ako zabrániť šíreniu dezinformácii. Sloboda slova je, ako som už spomínal, veľká vec a vlastniť ju, je obrovská zodpovednosť. Ak ju chceme udržať v moci, nemôžeme ako spoločnosť poľavovať. Lebo ak ju stratíme, bude ju opäť ťažké vybojovať späť.

Sloboda zhromažďovania

Ďalším skvelým benefitom, ktorý sme po roku 1989 získali je sloboda zhromažďovať sa. Celé obdobie, čo sme boli pod vládou komunistického režimu, sme nemohli vyjadriť svoj postoj voči komunizmu na námestiach alebo na iných verejných miestach. Sloboda zhromažďovať sa, ale neznamená len protest. Môžu to byť aj nejaké stretnutia, združenia spolkov, ktoré boli počas komunizmu alebo fašizmu zakázané. Od tej doby, počnúc Nežnou revolúciou, sme už na Slovensku zažili mnoho protestov alebo zhromaždení. Napr. protest Gorila, protest Za slušné Slovensko a žiaľ aj také ako sme mali 17. októbra, či 17. novembra 2020. A opäť je veľké šťastie, že aj sloboda zhromažďovať sa, má svoje hranice. Aj tú platia určité pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať.

Obidva benefity, sú zárukou dobre fungujúcej demokracie. No prv, ako sa pustíme do ich používania, dobre si naštudujme, na čo nám sú, a kto a kedy ich má správne použiť.

K utorkovému protestu sa už veľmi nechcem vracať. Iba v krátkosti napíšem. Demokracia a sloboda sú veľmi krehké veci a musíme si ich ako vyspelá spoločnosť chrániť. Áno, vždy tu bude niekto, kto nám ju bude chcieť ukradnúť, nebodaj rozbiť. Preto aj keď niekto hovorí, že na utorkovom proteste boli aj ''slušní'' ľudia, tí ''slušní'' ľudia tam nemali čo robiť. Pretože s extrémistami, komunistami a Smerákmi sa nekšeftuje, bárs je súčasná vláda taká aká je. Nenechajme si túto slobodu, ktorú sme ťažko získali, ľahko ukradnúť.