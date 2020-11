Pokoj, prosím!

Neustále spory medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, stav dôvery vo vládu nezvyšujú. Naopak môžu mať negatívny dopad na celú vládu a možno aj koalíciu.

Vláda. ‚‚Najvyšší orgán výkonnej moci. Úlohou vlády, je realizovať rozhodnutia parlamentu, harmonizovať vývoj spoločnosti (vyhýbať sa krízam), vytvárať vhodné organizačné podmienky na realizáciu všetkých občianskych práv a slobôd, starať sa o bezpečnosť občanov, ochraňovať ústavnosť režimu a vytvárať na to vhodné medzinárodné prostredie.‘‘[1] No ja, by som k tomu nezávisle pridal ešte jednu vec. Udržovať si vlastnú rovnováhu v koalícii a vo vláde.

Súčasná vláda je ako talianske manželstvo. V skutku pokojné, ale keď príde na najhoršie, lietajú taniere a vázy. Ale, aby som tým nezaťažoval celú vládu, tento typ vzťahu charakterizuje skôr vzťah medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Za normálnych okolností sú to celkom dobrý koaličný partneri. Problém však nastáva v témach okolo koronavírusu a ekonomiky. Igor Matovič je typ, ktorý by radšej zachraňoval životy a Richard Sulík, ten, ktorý by skôr zachraňoval slovenské hospodárstvo a ekonomiku. Žiaľ, obidve témy sú dosť dôležité. Kompromisy sa, ako vidíte, asi dosť ťažko hľadajú. To ale neznamená, že sa tu budú hádať ako malé deti na ihrisku.

V pondelok sme boli opäť svedkami ďalšieho zo série sporov. Spor bol opäť, ako inak, o pandemických opatreniach. Richard Sulík predstavil svoj podrobný epidemiologický plán, ktorý síce odovzdal po termíne, ale predsa len. Premiér ale tento plán skritizoval, nazval ho ‚‚ľúbivým‘‘ a Sulíka nazval ‚‚malým deckom‘‘. Vždy sa pýtam, na čo je takýto konflikt dobrý. Na zvýšenie popularity zrejme nie, keďže OĽaNO klesá pomaly nižšie a nižšie. Naopak, SaSka pomaly stúpa. Toto ale nie je jediný konflikt pondelka. Ešte tu je jeden. Voľba Generálneho prokurátora. Premiér totiž pohrozil, že ak sa koalícia nedohodne na spoločnom generálnom prokurátorovi, padne vláda. Ja chápem Matovičove rozhorčenie, predsa len, asi by nebolo super zahlasovať za kandidáta, ktorého podporí opozícia, ale verejnosť by mali od tohto napätia oslobodiť. Nikto nie je zvedavý na vnútorný stav koalície.

Pre vládu a koalíciu tieto napätia nie sú dobré. Zvyšuje to nedôveru v tieto inštitúcie. Potom sa všetci zarážajú nad tým, že tu máme všelijaké protesty s podporou opozičných ale aj mimoparlamentných strán, alebo že ľudia nedodržiavajú opatrenia proti šíreniu nákazy, ktoré sú tu nastavené. A čudujete sa? Pokoj prosím. Ak chcete aby vás ľudia naozaj vnímali, poslúchali a počúvali, nedávajte najavo svoje vnútorné a osobné konflikty. Vydiskutujte si ich pekne v zákulisí a v pokoji medzi sebou. Otvoreným sporom zhoršujete situáciu už v dosť pobúrenej spoločnosti a prikladáte do ohňa svojim rivalom.

Aj napriek chaosu a sporom v koalícii a vláde, si stále myslím, že vláda tak skoro nepadne. Tejto vláde ide najmä o to aby sa opäť k moci nedostala ‚‚mafia‘‘. A celkom sa im to aj darí. Avšak nesmú zabúdať, že každý jeden krok, či už dobrý alebo zlý, má dopad na spoločnosť. Takže ak chceme dostať krajinu z hlbočín špinavosti, vynaložte väčšie úsilie na boj s mafiou ako na hádky.

[1] TÓTH, Rastislav. 1994. Základy politológie. Bratislava : SAV, 1996. 115 s. ISBN 80-08-01213-7