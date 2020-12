V utorok, vo večerných hodinách padlo rozhodnutie o tom, že žiaci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl zostávajú doma.

Môžeme si hovoriť: ''Veď by to bolo len na dva týždne,'' alebo ''je to zbytočné''. Zbytočné by to asi nebolo. Sám ako študent, viem, že mi niečo v týchto časoch chýba. Dobre. Asi to nebude to skoré ranné vstávanie, ale tá rutina, ktorú má človek nastavenú. Určite mi každý potvrdí, že mu chýba kolektív, priatelia a možno aj učitelia. Lebo, je rozdiel vidieť spolužiakov skutočne a len niekde za kamerou. A to podaktorí, ju ani nemajú zapnutú.

Škola je podľa mňa základom života. Nikde sa nenaučíte viac ako v tejto inštitúcii. A už len pre toto, by sme do nej mali chodiť, aj keď je takéto obdobie. Áno, beriem do úvahy, že sa v nej môžeme nakaziť, ale skúsme sa na to pozrieť aj inak. Radšej to testovanie prežijem, ako by som mal zostať doma. Teraz sa opýtam a skúste si úprimne odpovedať. Ak by ste mali teraz písať nejakú písomku zo všetkého, čo ste sa počas dištančného naučili, ako by ste dopadli? Väčšinou by to asi nebola žiadna sláva. Osobne vnímam, že sa počas dištančného naučím menej. Jednoducho, chýba mi to prostredie. Ak by som si to mal porovnať, asi o 30% viac vecí sa naučím v škole oproti domu. A to som napísal ešte málo. Možno si tam, na krízovom štábe neuvedomujú, ale takto klesá akákoľvek gramotnosť na Slovensku. Vôbec nezávidím budúcoročným maturantom. Veľmi im držím palce, aby toto celé zvládli a aby sa na konci tešili z tých najlepších známok.

V stredu zobral otváranie škôl do vlastných rúk premiér. Vraj preto, pretože neznesie výhovorky. Pokiaľ viem, tak aj on sa počas tohto ‚‚šialeného‘‘ obdobia, zopárkrát vyhováral. Ale to teraz nechajme bokom. Čo je podľa premiéra vlastne výhovorkou? To, že otvorenie škôl nepodporila pandemická komisia? Matovič plánuje otvoriť viacero škôl, vrátane tej, do ktorej chodia jeho dve dcéry. Na čo je toto dobré?! Buď ich otvorím všetky alebo ani jednu. To majú mať tú (ne)výhodu iba určité školy? Nie. Príde mi to ako úplne zbytočné. Niekde otvárajú školy ako prvé, dokonca bez testovania a niekde, napríklad ako u nás, skoro až posledné.

Aj keď škola nemusí mať miesto v našom srdci, je súčasťou nášho života. Stala sa ňou odvtedy, čo sme do nej prvýkrát vstúpili. Našli sme si tam kamarátov, ktorých možno stretávame doteraz. Máme odtiaľ veľa pekných, možno vtipných zážitkov, ale aj možno tie, na ktoré si radšej nespomíname. V škole strávime veľkú časť nášho života. Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo pre nás škola znamená a aká je pre nás dôležitá.