Až moc otvorené vládnutie

Igor Matovič vo svojej kampani sľúbil otvorené vládnutie. Aj ho vlastne napĺňa. Je toto ale to otvorené vládnutie?

Táto vláda mala byť jednou z prelomových vlád na Slovensku. Keď si to tak zoberieme, vlastne aj je, keby niet korony. Koronavírus zmenil celý svet naruby. Kto by povedal, že taký malý vírus, dokáže spraviť toľko neplechy.

Vláda je, akoby taký dočasný manželský zväzok. Má veľa dobrých, veľa plodných dní a naopak aj tých krízových. Tých krízových bolo do teraz o čosi viac ako tých dobrých. Dôvodom je najmä spor medzi Matovičom a Sulíkom ale (trošku) aj s ostatnými koaličnými stranami. Spor Matovič-Sulík je ale zo všetkých, asi najvýraznejší. Niečo iné chce Igor Matovič, niečo iné Richard Sulík. Je ale nutné si všetko odkazovať cez Facebook a médiá?

Otvorené vládnutie je super. Podľa mňa, je to celkom dobrý spôsob vládnutia. Ale čo si pod týmto pojmom máme predstavovať? Určite si nepredstavujme niečo také ako, že vieme o každej pikoške čo sa stane. Nie. Aj vláda si musí zachovať v tajnosti určité veci. Už čo, to je na nich. Ak chce teda Igor Matovič otvorene vládnuť, dobre, nech sa páči, ale o tom aký je váš vzťah v koalícii sa rozprávať nemá. Facebook sa stal skvelým miestom pre komunikáciu politikov zo svojimi koaličnými partnermi alebo verejnosťou. Môj osobný názor na takýto spôsob vládnutia nie je zlý, ale iba ak slúži na oboznámenie verejnosti, čo sa momentálne deje, na čom pracujú vládny predstavitelia. Na osobné spory vo vláde neslúži Facebook. A to isté platí o médiách. Ak v sebe máte pocit, že je s niečím vo vláde problém, vydiskutujte si to medzi očami. Nikto nie je zvedavý na vaše problémy. Navyše to nie moc dobre vníma, už dosť vyburcovaná spoločnosť. A opozícia? Tá sa teraz niekde v kútiku smeje a z celej tejto situácie, v podstate profituje.

Počas písania tohto článku, sme vo štvrtok boli svedkami ďalšieho sporu. Spor asi nie je to pravé slovo. Skôr jedno z ďalších napätí. Dôvodom bol nákup testov, ktorý Richard Sulík podľa Matoviča nezvládol. Matovič je touto informáciou zjavne veľmi vytočený, a ministrovi hospodárstva navrhol podať demisiu, najlepšie do Vianoc. Chápem, keby nenakúpil vakcíny. Ale testy? Pre Igora Matoviča sa testy na koronavírus stávajú ako keby takým polobohom. Nikto však poriadne nevie na čo tie testy sú a či nám niečo povedia. Takže zamerajme sa skôr na to, ako zabrániť šíreniu vírusu, než nákupmi antigénových testov.

Žijeme ťažký rok plný rôznych kríz. Ani jeden z pánov si asi nepredstavoval, ako bude vyzerať. Je náročné si zachovať chladnú hlavu a postaviť sa k veciam správne. Musíme konať rýchlo. Ale aj napriek tomu by sa mal premiér zachovať racionálne, a pri tom sa z toho celého nezblázniť. Ja Igora Matoviča chápem. Nikdy na premiérovi nebolo tak ťažké bremeno ako teraz. Napriek tomu musí toto bremeno statočne a silne niesť. Nesmie podľahnúť. Akonáhle sa to stane zožerie ho opozícia ale aj celý národ. A to, veru pekné nebude.