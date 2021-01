Lučanského smrť ukázala silu konšpirátorov

Smrť Milana Lučanského vyvolala vo verejnosti mnohé vášne. Ihneď sa začali šíriť konšpirácie o jeho smrti. Opozičný politici ale nezastavili toto šírenie bludov. Naopak, ešte v tom ľudí podporovali.

Rok 2020 bol znamením neutíchajúcej pandémie. Nezvládnutá pandémia koronavírusu súčasnej vlády, vyzdvihla do popredia niktoré opozičné strany. Už, už sa zdal koniec roka lepším, no nebol. Milan Lučanský spáchal v prešovskej väznici samovraždu. Ihneď sa spustila vlna kritiky najmä zo Smeru a Hlasu, za ktorých Lučanský pôsobil ako policajný prezident.

Konšpiračné teórie každý jeden z nás dobre poznáme. Určite sa s nimi už každý raz stretol, či už prostredníctvom médií, sociálnych sietí alebo z pospolitého ľudu. Tak isto ako pri rôznych iných témach, aj okolo smrti bývalého prezidenta policajného zboru Milana Lučanského to nebolo výnimkou. Úprimne som čakal, že to do takýchto rozmerov nedôjde. Čakal som, že opozícia nejakým spôsobom zareaguje, dokonca som čakal, že aj verejnosť bude mať nejaký ohlas. Zrejme som bol naivný, ale že celá situácia okolo Lučanského smrti, sa vyvinie do takýchto obrovských rozmerov, som teda nečakal. Ihneď začali vznikať rôzne facebookové skupiny na podporu Milana Lučanského. Alebo by som mal skôr povedať skupiny na podporu opozície a konšpirátorov. Dokonca, vznikla iniciatíva #AllForMilan. Tento názov má pripomínať iniciatívu #AllForJan, ktorý vznikla na základe vraždy Jána a Martiny. Príde mi až bezcitné a neúctivé prirovnávať k sebe tieto dve úplne rozdielne situácie. Obidve sú smutné tragédie, ktoré si bude veľa ľudí pamätať, ale existujú určité hranice. Navyše, je rozdiel medzi vraždou a samovraždou, a rozdiel v tom, kto je obeť a akú minulosť mala za sebou.

Slovenskí konšpirátori sa s touto tragédiou vysporiadali brilantne. Využili slabosť vlády a už teraz dosť naštrbenej spoločnosti, ktorá sa nevie vyrovnať s opatreniami vlády a pandemickej komisie. Tá už má často po krk mainstreamu a začína sa prikláňať k alternatíve. A vieme, ako alternatíva na Slovensku funguje. Obalamutiť toľko ľudí, povedzme si na rovinu, to je husársky kúsok. Po uverejnení správy o smrti Lučanského, behom pár hodín na Slovensku "vyštudovalo" toľko patológov, odborníkov na kriminalistiku a právo, že ste sa tomu nestihli diviť. Takéto niečo by sa nepodarilo žiadnej univerzite na svete. Ani tej najlepšej. Žiaľ, vysoká škola života je otvorená non-stop a je len na nás kedy jej zakážeme vykonávať aktivitu.

Najväčším šokom pre mňa je, ako túto situáciu okolo Lučanského smrti, využívajú a až zneužívajú vo svoj politický prospech opozičné strany. To, že sa do tohto prípadu zapletú, mi bolo jasné. Ale v snahe vyvolať u ľudí vášne, ktoré by vyvolali predčasné voľby, sú schopní všetkého. Aj šíriť konšpirácie, zásluhou ktorých sa veľmi rýchlo polarizuje spoločnosť. Vytĺkať z tejto tragédie, a vôbec akejkoľvek tragédie, politické body, je nechutné.

Je na mieste, ak si pripomenieme smrť niekoho blízkeho. Avšak, netreba sa nachytať na lacné triky ľudí, ktorí chcú naťažiť z takejto situácie pre seba. A sú ochotní pre to spraviť čokoľvek, hoci aj vytvoriť nenávisť. Preto, vždy si zachovajme v takýchto alebo podobných situáciách chladnú hlavu. Počkajme si radšej na oficiálne správy alebo overené informácie. Predídeme tým zbytočným konfliktom a zbytočnému rozdeľovaniu spoločnosti.