Zodpovednosť Igora Matoviča

Igor Matovič, bol dlhé roky známy ako opozičný politik. Po voľbách sa stal premiérom a za ten čas prebehlo mnoho konfliktov, na ktorých má práve on zásluhu.

Igor Matovič. Dlhoročný opozičný politik, sa po voľbách v roku 2020 ujal premiérskej stoličky a tým pádom zobral zodpovednosť za celú krajinu. V posledných dňoch to ale tak nevyzerá. Pozeráme sa na premiéra, ktorý to miestami nezvláda. „Vyšťavuje“ ho najmä spor s jeho koaličným partnerom Richardom Sulíkom. Ja už som raz písal o tom, ako tieto spory nikam nevedú, nikoho nezaujímajú a navyše, tým posúvajú do popredia strany ako Hlas. A názor som nezmenil.

Ťažké obvinenie

Igor Matovič si na seba naložil ešte viac, keď skritizoval odborníkov, za to, že si dovolili povedať, že testovanie je blbosť a mali by sme pozornosť upriamiť na očkovanie. Ako prepáčte mi teraz, ale je nehoráznosť aby niekto, kto je podozrivý z plagiátorstva, kritizoval niekoho, ktorý sa v prvom rade dlhodobo venuje svojej práci a ktorý nie je podozrivý z "opajcnutia". Takto sa to jednoducho nemá. A navyše, žijeme v demokracii, ktorá nám dáva slobodu slova a možnosť vyjadriť akýkoľvek názor, okrem tých extrémnych, bez toho aby sme za to boli sankcionovaný. Takže, pán premiér, ak niekto s vami nesúhlasí, a je jedno či je to Sulík alebo Ferko z Hornej Dolnej, to vám nedáva nijaké právo obviňovať ľudí z toho, že tancujú na ľudských hroboch.

Skríningové testovanie

To, že sa plánuje nejaké testovanie bolo jasné. Stále tu ale boli nejasnosti, či bude len v najviac postihnutých okresoch alebo celoplošne. Nakoniec sa v nedeľu rozhodlo, že bude, ako inak, celoplošné. A oznámiť testovanie deň pred tým ako má začať, je ten najlepší nápad v živote. Veľkým bizárom bolo aj to, ako má toto testovanie vyzerať. Testovanie má prebiehať od 18.1. do 26.1., ale test bude oficiálne platiť až od 27.1. Ja chápem, čo chceli asi dosiahnuť, ale akú výpovednú hodnotu bude mať test, ktorý si dá človek spraviť v pondelok, keď sa za ten celý týždeň môže nakaziť? Nechápem, ale ten kto to vymýšľal určite tomu rozumie. Skvelým štartom do skríningového testovania, ako ho nazvali, bola aj nedostupnosť stránky na registráciu na testovanie, ktorá vraj skolabovala už počas samotnej tlačovky. Nech žije slovenská digitalizácia. Našťastie sa ju v pondelok ráno podarilo spojazdniť a teraz by už mala bežať úplne v pohode.

Aj napriek problémom, ktoré toto testovanie stále po technickej stránke nesie, si Igor Matovič celoplošné testovanie obhájil a vydobyl. Igor Matovič je jednoducho typ človeka, ktorý keď dostane nápad, nedokáže sa ho pustiť a nepustí sa ho, dokým sa neuskutoční. Svojim spôsobom to vôbec nie je zlé. Viac sa sústredí na jednu vec, dá do nej viacej úsilia, čo nakoniec môže priniesť aj reálne výsledky. Avšak nehodí sa to do krízových situácii ako je napríklad aj pandémia. Len kvôli presadeniu svojho plánu je schopný ignorovania iných vecí. Čo je nakoniec aj predmetom mnohých sporov v koalícii.

Nikto nečakal, že príde celosvetová pandémia, ktorá zasiahne naše životy. Ale keď premiér nezvláda takú vec ako boj s koronou, akú budeme mať istotu, že zvládne aj mnohé iné veci. Ani ja nechcem návrat SMERU alebo HLASU, ale ak sa premiér sám nad sebou v pokoji nezamyslí, nielenže sa vytúženej zmeny nedočkáme, ale vláda padne skôr, než by to samotný Fico s Pellegrinim čakali.