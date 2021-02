O referende

Opozícia spúšťa zbieranie podpisov na referendum za predčasné ukončenie súčasnej vlády. Ide o ďalší pokus ako zosadiť Igora Matoviča z kresla predsedu vlády. Aj tu ale nájdeme prvky neustálej chuti vládnuť.

Celá parlamentná opozícia sa teraz bude snažiť presvedčiť polovicu národa, aby k referendu pristúpili a odhlasovali predčasné ukončenie vlády. Snažiť sa ale veľmi nemusia. O úspešnosti tohto referenda môže rozhodnúť aj sám Igor Matovič. A to svojim správaním. Koniec-koncov kvôli nemu sa celá táto iniciatíva rozbehla.

Referendum je skvelá vec. Umožňuje formálnejšie vyjadriť názor občanov, čo si myslia na nejakú konkrétnu tému. Pre toto referendum platí to isté, avšak, o čo viac ide v tomto referende ako o získanie politickej moci Hlasu alebo Smeru. Toto referendum zďaleka nie je apolitické. Ani po dvanástich rokoch, neprestávajú mať dosť a stále bažia po moci. Zneužívajú na to práve pandémiu koronavírusu, ktorá z nich robí najlepších politikov.

Ľudia sa asi nepoučia. Po rokoch vlád Smeru prepletených všelijakými kauzami od výmyslu sveta, sa ľudia opäť rozhodli dôverovať týmto politikom, nehľadiac na to, čím si naša malá krajina, počas ich vládnutia prešla. V zápale emócii sa ľudia rozhodli dôverovať populistickým rečiam o lepšom vládnutí a boji s koronou. Nesmieme pritom ale zabúdať, ako sa práve oni zachovali pri rôznych situáciách. Ako častokrát, hoci neúspešne, bránili a ochraňovali „svojich ľudí“, ktorí teraz sedia vo väzbe, stíhaní za mnohé závažné trestné činy. Ako veľmi kritizovali papalášizmus súčasnej vlády a pritom zabudli na ten svoj a ako mnohé veci chceli urobiť pre štát, ale doteraz sa to nepodarilo.

Áno. Aj ja som toho názoru, že táto vláda nie je dokonalá a chápem, že sú z nej frustrovaní a túžia po niečom inom. Mnohé veci by sa dali možno robiť inak. Najmä boj s koronou. Čo sa ale musí uznať, že za tejto vlády sa podarilo očistiť súdy, prokuratúru a políciu, od mafie a korupcie, ktoré tak veľmi za Smeru prekvitali. Samozrejme, nevylučujme možnosť, že zdanie môže klamať. Možno keby sa obrat vo voľbách po tých rokoch neudial, doteraz by sa tu mnohé z policajných akcii neuskutočnili a nevyplávalo by toľko zásadných vecí na povrch. Čo ale stále platí, že nikto nie je nedotknuteľní a spravodlivosť platí pre každého rovnako. Či už sedíte vo vláde, v koalícii alebo opozícii.

Samozrejme, je na vás, či sa plánovaného referenda zúčastníte alebo nie. Každý má vlastný rozum a svedomie, podľa ktorých sa riadi. Preto dobre porozmýšľajte a uznajte, čo je najlepšia voľba.