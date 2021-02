Sme veľmoc v testovaní. Ale čo teraz?

Testovanie. Slovo, ktoré od začiatku pandémie počujeme odvšadiaľ. Z médií, od politikov, v rodine... v skratke, od všetkých a odvšadiaľ. Neprešlo by dňa, kedy by sme toto slovíčko nepočuli.

Jedna strana testovanie kritizuje, druhá chváli a tretej je to šum a fuk. Premiér našej krajiny je testovaním doslova posadnutý a mám taký pocit, že už na nič iné ani nemyslí. Testujeme ozlomkrky každý týždeň a budeme až dovtedy, dokým sa nevyhrabeme z čiernej a bordovej farby. Myslím, že držíme svetové prvenstvo v testovaní. Ale pomáha nám to?

Úprimne si myslím, že testovanie nie je najlepší nápad, ako sa dostať k niečomu lepšiemu. Koronavírus dokážeme poraziť inými spôsobmi, akými môžu byť disciplinovanosť, ohľaduplnosť či tvrdé lockdowny alebo očkovanie. Samozrejme, ani to nie sú opatrenia, ktoré by vírus úplne zastavili. Ale, aspoň by načas spomalili priebeh pandémie. Viete, my testujeme, ale prináša nám to niečo? Možno časom, sa posunieme do lepších čísel, ale koľko nám to bude trvať? Čím dlhšie bude tento stav pretrvávať, tým väčšmi to bude mať neblahé následky na hospodárstvo, zdravotníctvo či školstvo. Už teraz sú obchody, reštaurácie a školy neprimerane dlho zavreté. Nemocnice sú preplnené a testovanie očividne nepomáha zlepšeniu tohto stavu. Nehovoriac o zvyšujúcom sa počte obetí na koronavírus, v ktorom držíme prvenstvo.

Tvrdý lockdown je oproti tomuto, akože lockdownu, podľa mňa, oveľa výhodnejší. Áno, ja si uvedomujem, že na dva týždne zavretá krajina spôsobí ekonomické problémy. Je ale na mieste otázka: Čo by nám viac uškodilo? Súčasný lockdown, ktorý tu už máme viac ako dva mesiace alebo poriadny dvojtýždňový? Myslím si, že v tom rozdiel nevidím. Navyše, by sa počet prípadov o niečo zmenšil, keďže by sa znížila mobilita. Súčasný lockdown je založený na mnohých výnimkách a testoch. Ak ste negatívny, je tu pre vás dlhý zoznam čo môžete robiť. Ak ste pozitívny, v zozname nemáte nič. A ak test vôbec nemáte, čo by som neodporúčal, tak si musíte naštudovať kde všade musíte mať test a kde všade nemusíte. Na rovinu poviem, je v tom chaos. Covid automat funguje, ale je nastavený tak, že dostať sa na ňom k niečomu lepšiemu, je zatiaľ nemožné.

Proti testovaniu ako takému nemám výhrady. Avšak každotýždňové testovanie, mi nepríde ako najlepší nápad. Namiesto pomoci podnikom, ktoré to v súčasnosti veľmi potrebujú, kupujeme testy, ktoré ako dobre vieme, nemajú najlepšiu výpovednú hodnotu.