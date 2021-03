Kto naozaj môže za rozpad?

V posledných dňoch vidíme vnútorný rozklad vlády a čoraz viac je viditeľný aj rozpad koalície. Takže, kto je za to zodpovedný?

V jednom z mojich predchádzajúcich blogov, som napísal, že koalícia je akoby manželstvo. Je to dočasný zväzok niekoľkých strán, ktoré sa navzájom dopĺňajú, tolerujú a vzájomne si ustupujú. Aj koalícia má svoje zlé dni, keď si napríklad nerozumejú pri nejakej téme, hádajú sa alebo jeden druhého podpichujú. Za normálnych okolností by sa po nejakých dohodách a zmieroch, upokojili. Žiaľ, pri tejto vláde to tak nevyzerá. „Vojnový stav“ medzi stranami akosi neutícha a ak áno, veľmi to nebadať.

Kto za túto celú situáciu zodpovedá. Asi vás to neprekvapí, ale Igor Matovič. A prečo? Pretože je, v prvom rade predseda vlády. V druhom rade predseda druhej najsilnejšej koaličnej a vládnej strany a viac-menej skoro v každom konflikte, sa nejakým spôsobom vyskytuje. Väčšina politikov je nespokojných s tým, ako sa tu menežuje koronakríza. A ani sa im veľmi nečudujem. Od začiatku pandémie je v opatreniach chaos. Do toho môžeme ešte zapojiť obvinenia, ostatných vládnych predstaviteľov a kríza je na svete.

Väčšina predstaviteľov, hovorí o akejsi rekonštrukcii vlády. Myslím, že by to prospelo. Vôbec to neznamená návrat SMERu, lebo pád vlády automaticky neznamená predčasné voľby. Ak ale niečo nefunguje, je priam nutnosť urobiť zmenu. Najmä ak ide o riadenie tak závažnej veci, ako je koronakríza. Denne nám umiera niekoľko stoviek ľudí denne a jediné čo sme počúvali, boli narážky na vedcov a členov vlády. Všetci už toho majú plné zuby, len Igorovi Matovičovi to celé akosi nedochádza. Akoby si žil vo vlastnom svete. Problémom nie je Sputnik, ani Sulík a ani Remišová či iní, problém je sám premiér. A ak si on sám neuvedomí, akú zodpovednosť vlečie na svojich ramenách, skončí zle on aj naša krajina.

Úprimne, aj ja som od tejto vlády čakal zmenu. Zmenu pre lepšie Slovensko. No po roku od volieb sa o tom už tak nedá hovoriť. Je smutné, sa pozerať na premiéra, ktorý chcel byť hrádzou proti mafii a korupcii, a je smutné sa pozerať na vládu, v ktorej mnohí ministri, mali (a de facto stále majú) schopnosť presadiť toľko vecí pre lepšie Slovensko.

V čase písania tohto článku, ešte nevieme ako to celé dopadne. Ale dúfam, že k nejakej zmene nakoniec dôjde.