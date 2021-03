Skúška občianskej trpezlivosti

Vládna koalícia sa zmieta v koaličnej kríze. „Vojnový stav“ akosi neutícha a nepomáha tomu veľmi ani Igor Matovič.

Súčasná vláda pripomína, akúsi veľmi zle zahranú telenovelu. Hlavnými postavami sú samotní ministri a premiér. O tom, že to tak je, nás presvedčila aj štvrtková tlačovka, na ktorej mal odstúpiť minister zdravotníctva. Ten aj odstúpil, ale nie tak celkom podľa našich predstáv. Do celého procesu zasiahol, žiaľ, aj Igor Matovič, ktorý sa ako inak, opäť nezdržal svojich poznámok na svojich koaličných partnerov.

Je logické, že si premiér podrží svojho ministra, najmä ak sú obaja z jednej strany, ale určite sa to nerobí tak, ako to bolo vo štvrtok na tlačovke. Spôsob, akým bol odchod ministra Krajčiho prezentovaný, bol absurdný. Nielen, že bol Krajčí odprezentovaný ako obetný baránok, ale odstup vlastne nebol odstupom. Teda aspoň nie instantným. Pripadalo mi to, ako keby je Marek Krajčí jediným človekom, ktorý tento post dokáže zastávať. Pritom je XY ľudí, ktorí by tento rezort boli schopní, ak nie lepšie, riadiť. Každý minister je nahraditeľný.

Nepoučiteľný Igor

Igor Matovič sa stále nepoučil. Príde mi, ako keby tie rokovania, ktoré majú vládnu krízu vyriešiť, ani neexistovali. Pritom by dokázali existovať, keby všetci pochopili závažnosť situácie. Nielen Igor Matovič.

Igor Matovič nemá ani štipku sebareflexie. Nedokáže pochopiť, že 90% všetkých problémov vo vláde, tvorí práve on. Problém vidí v druhých ľuďoch a svoje rozhorčenie si vybíja na druhých. Tak to bolo aj v prípade odchodu Mareka Krajčího. Ani v tejto situácii sa nezbavil svojich poznámok na koaličných partnerov, ktorí len vyjadrili svoj názor na Krajčího.

Stále sa pýtam, a hľadám neustále odpoveď, prečo to všetko Igor Matovič robí. Kvôli pozornosti? Pretože má veľké ego? Či už je odpoveď akákoľvek, trpezlivosť ľudí však postupne klesá. Je cítiť, že spoločnosť má tejto vlády, alebo skôr Igora Matoviča, dosť. Ani sa veľmi nečudujem. Väčšinu sporov otvára práve on, a čo sa týka komunikácie – to ani netreba komentovať. Vidieť, že Igor Matovič celú situáciu nezvláda. Mal by sa zamyslieť nad vážnosťou svojich činov a ich dôsledkov na spoločnosť, na chod vlády a koalície. Ak nechce odísť, nech sa dobre zamyslí nad samým sebou.

Minister Marek Krajčí sa napokon rozhodol, odísť hneď. Ministerstvo dočasne povedie Eduard Heger.

