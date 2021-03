Kríza v kríze

Už vyše týždňa, tu máme rozbehnutú koaličnú krízu, a vyzerá to tak, že sa k jej koncu pomaly blížime. Na stole je mnoho scenárov, ako sa to môže skončiť. Stále ale nevieme, ktorý sa naozaj uskutoční.

Koaličná kríza sa už tu s nami nejaký ten týždeň vlečie, no ako to môže skončiť, nevie nik. Máme za sebou emotívny odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktorý sa stal „obetným baránkom“, odstúpenie ministra práce Milana Krajniaka, ktorý odišiel, vlastne ani nevieme prečo a v poslednej dobe sa vyskytujú výstražné hlasy SaS a Za ľudí, že odídu z koalície. Ak by ste toto celé, samozrejme v detailnejšom prevedení, povedali nejakému cudzincovi, určite by si pomyslel, že je to veľmi zle napísaná telenovela. Ale nie je to tak. Je to realita, na ktorú sa každý z nás musí pozerať.

Namiesto vládnutia a bojovania s koronou, nám tu vláda predvádza smutné predstavenie. Aj napriek klesajúcim počtom úmrtí, máme stále veľa nakazených a len z času na čas, aby to vyzeralo, že je všetko v pohode, sa objaví nejaké to opatrenie. A pritom by sa mohlo v pokoji vládnuť. Koaličná kríza by už dávno nemusela byť a všetci by si relatívne pokojne mohli žiť svoje životy. To by sme ale nemohli mať premiéra Igora Matoviča. Áno, je ľahké si do niekoho kopnúť a nič pre to neurobiť, ale kritika je veľmi dôležitá, pre budúce smerovanie všetkého. Nielen formovania seba samého ale aj prostredia. Igor Matovič mohol byť, aj napriek korone, dobrým premiérom, ktorého by si ľudia pokojne pamätali ako premiéra, ktorý priniesol zmenu. Nepopieram, určite sa nejakým pozitívnym zmenám podarilo presadiť. Ale nastalo aj veľa fatálnych zlyhaní, ktoré si ľudia budú pamätať oveľa viac.

Momentálne je vládna kríza v bode, kedy ešte nevieme ako skončí. Je niekoľko scenárov, ktoré môžu byť reálne a niekoľko tých, ktoré sú nereálne. Myslím si, že predčasné voľby nebudú. Nikto ich nechce, pretože sa dobre vie, ako by dopadli. Myslím si, že buď na konci odíde SaSka z vlády – zatiaľ je toto najpravdepodobnejší scenár, alebo odíde Igor Matovič. Nech to skončí akokoľvek, na konci niekto určite odíde.

Z koalície na tomto cirkuse, určite nikto nezarába. Zarábajú na tom Pellegrini a Fico. Práve oni si na tomto budujú kariéru a dostávajú sa do popredia. Stále neprestali túžiť po vládnutí a súčasná vláda im prístup k moci len uľahčuje.

Akákoľvek kríza je problém a musí sa ešte v zárodku riešiť, pretože dokáže spraviť veľké škody. Môžeme to vidieť na súčasnej koronakríze alebo vládnej kríze. Výnimkou však nie sú ani ostatné krízy. Je v skutku tragikomické sa pozerať na to, čo sa tu deje. Pritom k tomuto stavu vôbec nemuselo dôjsť. Stačilo by si upokojiť emócie, schladiť egá a ukázať tú najväčšiu mieru sebareflexie aká by len išla. To by ale vo vláde nemohol byť Matovič a Sulík.