Ako si Matovič za jeden rok pochoval kariéru

Pomaly, ale isto sa blížime ku koncu koaličnej krízy. Už odstúpili šiesti ministri, a je len na Igorovi Matovičovi ako sa zachová.

Máme už niečo vyše roka od volieb a prvý rok vlády nám tiež utiekol ako voda. Namiesto darčeku, v podobe nejakej peknej a pozitívnej rekapitulácie, tu máme koaličnú krízu, ktorá zatiaľ ešte nie je úplne vyriešená. Rok Matovičovej vlády ukázal veľa. Odkryl veľa chýb, ale priniesol aj mnoho pozitívnych správ. Spolu s vládou sme prežili kauzu diplomoviek, zvládnutú prvú vlnu pandémie, reformy v justícii, plošné testovania, transparentné vypočúvanie kandidátov na špeciálneho a generálneho prokurátora, spustenie očkovania, nákup Sputniku a v neposlednom rade vyostrené vzťahy medzi koaličnými partnermi, ktoré sú na vrchole.

Opakujem to často. Igor Matovič mal tendenciu a predpoklady stať sa „premiérom zmeny“. Pokazila mu to však jeho povaha. Neustále byť všade a pri všetkom, zasahovať do vecí, ktorým veľmi nerozumie, nepočúvať druhých, a mnohé ďalšie vlastnosti ukázali, že nie je schopný viesť krajinu. Postava opozičného politika mu z jeho podvedomia nevyprchala. Tak ako ho jeho aktivita vyniesla na vrchol, tak ho aj raketovým tempom zosadila. On sa ale necíti byť za to vinný. Z toho, ako to tu vyzerá a v akom stave sa nachádza, obviňuje iných. Skutočná sebareflexia žiaľ chýba. Viesť vládu a krajinu je mimoriadne náročné, a vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti a zodpovednosti. Nie je preto hanbou si priznať pochybenie.

Vláda Igora Matoviča sa po roku musí pasovať s koaličnou krízou. A nie je od jej vyriešenia ďaleko. Jediná vec, ktorá rozlúskne celý problém je demisia Matoviča. Nepochybne bol Igor Matovič premiérom počas ťažkého obdobia. Za normálnych okolností by odišiel s akou takou cťou. Teraz to tak nebude. Odíde s hanbou a neúspechom. Viac ako sebe, môže ale uškodiť svojej strane. V budúcnosti, ak by sa po nových voľbách opäť tvorila nejaká podobná koalícia, by sa OĽaNO nemuselo ani stať súčasťou koalície, pretože Igor Matovič. Jasné. Asi to nie je veľmi pravdepodobné, ale minimálne sa na OĽaNO pod vedením Igora Matoviča, budú iné strany pozerať opatrnejšie.

A čo sám Matovič? Ten bude rád, keď sa vôbec dostane do parlamentu. Možno to zo Slovenskom naozaj myslel dobre, nepochybujem, ale problémovou komunikáciou a ustavičnými konfliktami si svoju kariéru predsedu vlády či pozície ministra zničil.