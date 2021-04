Už by aj stačilo

Igor Matovič už nie je síce premiérom, ale stále stále sa správa tak, ako by ním stále bol. Rieši mnohé veci, ktoré by mali riešiť iní ľudia.

Slovensko je veľmi zvláštnou a zároveň zaujímavou krajinou. Máme peknú prírodu, ktorú si ničíme, majestátne lesy, ktoré rúbeme a ministra financií, ktorý sa zatiaľ okolo financií ani nemihol.

Odkedy Matovič prenechal premiérsku stoličku Hegerovi a stal sa ministrom financií, sa zaujíma o všetko ostatné, okrem financii. Igor Matovič rieši a dohaduje veci okolo Sputniku a zmierňuje zavedené pandemické opatrenia. Takýmito vecami by sa ale mal zaoberať predovšetkým minister zdravotníctva alebo keď už tak premiér. Minister financií, pokiaľ viem, nemá kompetencie na robenie takýchto záležitostí. A to ani v tom prípade, že bol premiérom keď sa vakcína vybavovala. Premiérom už nie je. To isté platí aj pri uvoľňovaní opatrení. Tu neplatí rovnica za mňa sme to sprísnili, ja to uvoľním. Igor Matovič, jednoducho, ťažko znáša odchod z postu predsedu vlády a takpovediac sa ho nevie vzdať.

Okrem toho, že by sa mal sústrediť na veci súvisiace s rezortom financií, mal by sa zmierniť v reakciách a vyjadreniach. Týždne tu vidíme a počúvame urážanie, nevhodný slovník alebo znevažovanie inštitúcii, ktoré by mali byť rešpektované. Matovič stráca sebakontrolu. Zavádza, klame a neustále zhadzuje na ľudí všetko, čo je proti jeho názorom. Novým terčom sa stal ŠÚKL a Zuzana Baťová. Neviem ako veľmi Igor Matovič uvažuje nad následkami svojich činov a prejavov. Ale z toho, čo posielajú ľudia pani Baťovej, dedukujem, že asi veľmi nad tým nepremýšľa. Nedokážem pochopiť a úprimne ma zaráža, po prvé, ako človek usvedčený z plagiátorstva môže urážať vedcov – kvalifikovaných ľudí a odborníkov, a po druhé, čo Matovič vidí vo vakcíne Sputnik, keď tak nevie od nej odtrhnúť pozornosť? Prečo sa radšej nesústredí na to, aby sme tu mali kvalitné a riadnym procesom zaregistrované vakcíny? Celé sa mi to akosi nezdá. Igor Matovič si len tak jazdí do Ruska a do Maďarska bez toho, aby išiel s oficiálnou delegáciou diplomatov. Do Maďarska si radšej berie svojho poslanca Gyimesiho, ktorý má na predstaviteľov našej diplomacie, celkom kritický, miestami nevhodný, slovník.

V jednom z mojich predchádzajúcich článkov som napísal o Igorovi Matovičovi, že keď sa niečoho chytí, málokedy sa dokáže toho aj pustiť a ide strmhlav za tým, nehľadiac na následky. Takto to bolo aj pred plošnými testovaniami a takto je to aj pri vakcíne Sputnik V. Témou Sputnik doslova Matovič žije. Na Slovensku sa už pomaly nerieši nič iné, len Sputnik. Nepopieram to, že by dodávky Sputnika Slovensku pomohli, a ani to, že je na Slovensku vysoké percento ľudí, ktorí by uprednostnili ruskú vakcínu, problémom ale je, že (zatiaľ) nevieme ako veľmi bezpečná je vakcína Sputnik. A ak naozaj záleží Igorovi Matovičovi na zdraví ľudí, mal by pochopiť, že aj taký Sputnik má svoje vedľajšie účinky.

Aby som to tak nejak zhrnul. Igor Matovič sa aj napriek vzdaniu postu predsedu vlády, nevzdal riadenia štátu. Stará sa o veci, o ktoré by sa nemal a keď sa mu nedarí, zhadzuje všetko na temné sily, inštitúcie a mnohých ďalších ľudí. Jazdí si bez zábran do Ruska a Maďarska, pričom neoslovuje ani našu diplomaciu. Strmhlav ide po Sputniku ako keby bol na ňom závislý. Trošku mi je ľúto, že Heger nie je viac kritický k Matovičovi, aj keď je to jeho stranícky šéf. De facto je ale vo vláde Matovič jeho „podriadeným“. Tu sa akákoľvek stranícka politika nemieša.

Igor Matovič sa nedá prehliadnuť. Je až veľmi výrazným človekom v politike a dokedy v nej bude dovtedy sa o ňom bude písať a budeme o ňom čítať, a počúvať.