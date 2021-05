Kedy to všetko bude brať vážne?

Igor Matovič prenechal svoj post Eduradovi Hegerovi, potom čo nastala vládna kríza. Výmenu sme ale doteraz výraznejšie nepocítili. Stále je to ten istý Matovič v len na inom mieste.

Asi sa to už stalo normalitou, že Igora Matoviča jednoducho nestratíme z dohľadu. Facebook sa pre neho stal priestorom, kde má pocit, že každé vyjadrenie je verejnosti neprístupné a píše statusy, ktoré nikoho, okrem jeho voličských kruhov, nebudú zaujímať. Všetko sa ale mení akonáhle vstúpite do vládnej funkcie. Tam už nikoho nebude zaujímať aký šampón ste použili na vlasy, ale čo pre krajinu robíte. To či vám po aplikovaní šampónu pre mačky narastú chlpy, sa môžete zveriť svojej súkromnej bubline, nie na verejnom profile. Aj keď by to v podstate bolo veľmi zaujímavé. Týchto rádoby vtipných móresov sa nezbavíme asi nikdy, pretože súčasný minister financií má rád, niekedy až príliš veľkú potrebu sa pretŕčať na verejnosti.

Písať o Igorovi Matovičovi je ako čerpať zo studne, ktorá nevyschne. Už sme si pomaly zvykli, že Igor Matovič mení svoje postavenie vo vláde tak rýchlo ako Fico byty. Byť ministrom financií a na ďalší odletieť na rokovanie do Ameriky, na ktoré by mal ísť minister hospodárstva, je nepochopiteľné. Je to presne to isté, ako keď už ako minister financií išiel do Ruska vybavovať vakcínu Sputnik alebo do Maďarska vybavovať testovanie vakcíny.

Igor Matovič si ani vo štvrtok neodpustil tlačovku, na ktorej, samozrejme ako už je zvykom, obvinil Sulíka z ďalšej krízy, z potencionálneho rozpadu vlády, z toho, že nepodporí jeho návrh atď. V podstate to isté, čo vždy v spore Matovič-Sulík nesmie chýbať. Ani dva mesiace neprešli od rekonštrukcie vlády a opäť sme tam kde sme boli. Igor Matovič nič nepochopil. Nepochopil to, že za každým sporom nie je len Sulík alebo ďalší koaličný partneri, ale predovšetkým aj on.

Pamätáte si ešte koncept „hrádza proti extrémizmu“? Celá vec bola akýmsi zvláštnym a neobvyklým javom, ktorý v momente zlyhal. Podobný koncept sľuboval aj Igor Matovič, akurát „...proti mafii“. Matovič si svoju kariéru a cestu k vládnutiu vydláždil práve vďaka boju s mafiou a korupciou. Už počas svojich opozičných rokov bol aktívnym protivládnym a „protismeráckym“ politikom. Dnes to už tak nie je vidieť. Svojím správaním a vystupovaním dosahuje to, čo nechcel. Nárast SMERu a HLASu, a naopak hlboký pokles svojej strany. Taktiež prispieva aj ku krízam v koalícii. Nie žeby to bolo len o Matovičovi, ale práve on bol človek, ktorý sa v sporoch vyskytoval skoro stále. Či už pre testy, pre Sputnik alebo teraz pri rôznych finančných reformách.

Igor Matovič je jednoducho človek, ktorý sa už nezmení. Nepoučil sa, pokračuje stále v tom istom. Rekonštrukcia vlády bola len aktom formality, nie zmeny. Naďalej si Matovič robí vo vláde čo chce a vôbec ho netrápi čo tým dosahuje. Igor Matovič zjednodušene zistil, ako chutí moc.