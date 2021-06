O strane Za ľudí, ktorá mala byť pre ľudí, no nakoniec je bez ľudí

Strana Za ľudí existuje už vyše roka, no už teraz sa musí pasovať s vnútornými problémami a rozkolmi.

Keď Andrej Kiska v roku 2019 zakladal stranu Za ľudí, asi nečakal ako to bude po skoro dvoch rokoch vyzerať so stranou dnes. Strana sa dlho držala v prieskumoch nad 10%. Vo voľbách získali necelých 6% a do parlamentu sa tak dostali o chlp. Čoskoro sa ale začali prepadať hlbšie až sa dostali pod hranicu zvoliteľnosti. Teraz ale musí strana riešiť vážnejší problém ako prepad v percentách.

Výraznejší zostup v popularite pocítila strana, keď sa jej predseda a otec zakladateľ vzdal poslaneckej a neskôr predsedníckej stoličky. Stalo sa to tesne po voľbách. Strana bola dlho bez predsedu a nevedelo sa, ako to s ňou bude ďalej pokračovať. Situáciu napravil až augustový snem strany, na ktorom sa okrem iného volil aj nový predseda. Súboj sa podarilo vyhrať Veronike Remišovej, ktorej vyjadril podporu aj zakladateľ strany Andrej Kiska. Strana sa po sneme v prieskumoch zastabilizovala a pocítila aj jemne rastúce čísla. No ani tie nemusia predznamenať záruku úspechu či stability. Strana sa pomaly začínala štiepiť a začali z nej odchádzať pomerne zvučné mená ako primátor Hlohovca Miroslav Kollár či diplomat Tomáš Valášek.

Dnes je stav strany kritický. Strane hrozí existenčná kríza. Vnútorné spory ju pomaly rozožierajú a Veronika Remišová, ktorá by mala byť, ako predsedníčka, strane oporou a vzorom stability, robí presný opak. Rozdeľuje. Nielen, že si tým čo robí buduje nedôveru u svojich voličov, ale najmä, a to predovšetkým, vo vlastnej strane. Niet sa čo čudovať, že väčšina Remišovej spolustraníkov túži po jej výmene. Veronika Remišová zlyhala vo viacerých momentoch, ktoré stranu poškodili. Ako príklad si môžeme zobrať neveľkú podporu ministerke Kolíkovej v téme kolúznej väzby, či vyhodenie Krpelana zo strany. Je vidno, že Veronika Remišová sa nehodlá len tak vzdať predsedníckej stoličky.

Strana Za ľudí na čele s Veronikou Remišovou nevytvára celkom priaznivé smerovanie strany do budúcnosti. Stav, v ktorom sa momentálne nachádzajú, sa ale dal čakať. Veronika Remišová nie je političkou, ktorá by ustála a uniesla post predsedu strany. Remišovej chýba „drive“, ktorý by stranu stále posúval vpred. Navyše aj v rôznych diskusiách v mnohom zaostáva oproti súperom. Strana teraz stojí na križovatke dvoch ciest: skvelej budúcnosti alebo rozpadu.