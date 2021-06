Sputnik, vakcína zasľúbená

Sputnik. Vakcína, ktorá pomohla k rozpadu koalície, rozdelila ľudí a položila Matoviča. Len pred nedávnom sa spustila čakáreň na ruskú vakcínu a minulý týždeň sa ňou dali zaočkovať už prví záujemcovia.

Keď začiatkom marca doviezli vakcínu Sputnik na košické letisko, nesmel túto akciu vynechať ani Igor Matovič. Na tlačovke, na ktorej sa okrem Matoviča vyskytol, už teraz bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Peter Jarčuška, oznámili, že vďaka Sputniku V sa zvýši rýchlosť očkovania o viac ako 40%. Ďalšou podstatnou informáciou bol počet dávok vakcíny, ktorá mala doraziť. 2 000 000 dávok. Nebolo by na tom nič zlé, keby boli reálne k úžitku. Teraz máme v poradovníku na Sputnik V niečo okolo 5000 ľudí. Žalostne málo na to, koľko vakcín sme objednali. Jednoducho, tragédia na plnej čiare. Či už z hľadiska finančného ale aj politického.

V období kedy sa Sputnik kupoval, fičala argumentácia, že nemôžeme predsa vynechať 300 000 obyvateľov z očkovania, keď očividne nechcú vakcínu zo západných krajín. Pekná myšlienka, až na to, že na prieskumy sa nedá vždy spoľahnúť. A keď už by sa jednalo o tých 300 000 obyvateľov, prečo sa teda nekúpilo milión dávok, ale 2 milióny? Na Slovensku nie je toľko ľudí, alebo nie je taký záujem o Sputnik, aby sme potrebovali dávky pre milión obyvateľov. Nie je to efektívne a o finančnej stránke nehovoriac. Vakcína od Pfizer/BioNTech môže byť síce o niečo drahšia, ale ak by sme to mali prirovnať k nákupu ruskej vakcíny, je oveľa výhodnejšie nakúpiť 2 000 000 dávok Comirnaty, ako toľko isto Sputnika.

Paradoxne vakcína, ktorá mala odbremeniť už teraz dosť zaťažené zdravotníctvo, prispela ku vládnej kríze a nakoniec aj k rozpadu Matovičovej vlády. Matovič sa navyše témy Sputnik nevzdal ani po rozpade. Jedna z jeho prvých ciest smerovala do Moskvy - rokovať o Sputniku, a druhá do Maďarska s poslancom Gyimesim rokovať o testovaní vakcíny v laboratóriu.

Vo vzduchu stále visí otázka: Prečo Rusi nechcú zaregistrovať Sputnik? Ak s ňou nie je nič zlé, prečo ju doteraz neposunuli EME na posúdenie. Na všetky otázky nemusí existovať odpoveď, ale za tú dobu, čo sa tu s vakcínou špekulovalo, už mohla byť dávno odobrená a bez akéhokoľvek rizika sa mohla používať.