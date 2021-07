Matovič prežil ďalšie odvolávanie

Ubehol rok, čo sa parlament pokúšal zosadiť Igora Matoviča z postu predsedu vlády. Tento rok sa opäť pokúšali o to isté, akurát z postu ministra financií.

V stredu prebehol ďalší pokus o odvolávanie z ministerskej stoličky. Opozícia sa tentokrát pokúšala opäť zosadiť Igora Matoviča. Po roku však opäť neúspešne. Opozícia potrebovala na odvolanie 76 hlasov. Za vyslovenie nedôvery však hlasovalo len 51 poslancov, proti vysloveniu hlasovalo 67 poslancov a 17 poslancov sa zdržalo.

Mňa ale zaujala práve skupinka 17 poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania. Zaujala ma najmä z dôvodu, že sú to poslanci koaličných klubov. Celý klub SaS a časť Za ľudí tak nejasne vyjadrili postoj k Igorovi Matovičovi. Alebo možno celkom jasný, že im na stoličke ministra financií vadí. Nech je to ako chce, 17 koaličných poslancov nevyjadrilo ani podporu, ani odpor voči Matovičovi. Pre niekoho môže znamenať 17 poslancov nič, alebo žalostne málo, no pocit, že vás nepodporí celá koalícia, je fakt zlý.

Sme opäť svedkami sporu Matovič – strany SaS a Za ľudí? Aj keď to v poslednej dobe tak nevyzerá, ukazuje sa, že akýsi druh sporu predsa len stále pretrváva. Ani po rekonštrukcií vlády nie je vo vzduchu pocit, že je všetko v poriadku. Najväčší dôvod na vyslovenie nedôvery alebo zdržania sa hlasovania by mala mať strana Za ľudí, práve kvôli nedávnemu hlasovaniu o nedôvere ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. Matovič práve Kolíkovú aj verejne kritizoval, kvôli podnikateľskej činnosti rodinnej firmy. Na moje prekvapenie, tak strana Za ľudí nezobrala odvolávanie Matoviča, ako odplatu za kritiku Kolíkovej, ktorá by sa dala očakávať. Pri strane SaS sa dali podobné kroky očakávať. Stále vo vzduchu visia nevyriešené problémy medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, ešte z čias koaličnej krízy. A upokojené vzťahy nie sú veľmi ani teraz.

Na druhej strane máme opozičnú stranu mince. Tá opäť v snahe zlikvidovať koalíciu, zaznamenala ďalší podstatný, síce neúspešný boj. Už po druhý raz sa zomkli proti Matovičovi, v snahe ho politicky zničiť. A nielen proti Matovičovi. V hre bolo aj odvolávanie Kolíkovej, či Mikulca. Koalícia sa však vždy zachovala tak, ako by sa dalo očakávať. Podržala svojich. A tak by to aj malo byť.

Doteraz bolo návrhov o zosadenie ministrov zo stoličiek, na to koľko je táto vláda pri moci, celkom dosť. Je ale zaujímavé a až prekvapivé sledovať, ako sa do týchto procesov vsúvajú aj kluby koaličných strán. Stále vidieť, že koalícia je nejednotná v mnohom. SaS stále pociťuje komplikovaný vzťah medzi Matovičom a Sulíkom, Za ľudí krivdu pri nepodržaní ministerky Kolíkovej a Sme rodina sa ani po roku nezmenila a hrá to na tú stranu, ktorá im vyhovuje.

Igor Matovič má za sebou veľmi nešťastný rok vládnutia. Aj napriek úspechu vo voľbách nedokázal dokonale zvládnuť rolu predsedu vlády. Po nezhodách v koalícii, nezvládnutiu pandémie a celú cestu jeho premiérovania zavŕšila koaličná kríza. Dnes je ministrom financií a svoje funkčné obdobie na tomto ministerstve tiež nezačal veľmi dobre. Na začiatku cesty do Ruska a Maďarska kvôli vakcíne Sputnik, neskôr sporné sociálne balíčky na podporu rodín.

Nám už len zostáva dúfať, že nebudeme vidieť podobné veci, ako za doby, keď bol predsedom vlády.