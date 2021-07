Ako dlho to Fico ešte ustojí?

Róbertovi Ficovi posledné roky veľmi nevychádzajú. Odkedy už nie je predsedom vlády, to s ním ide dole vodou. Najskôr prehral voľby, potom mu odišla veľká časť poslancov a teraz musí zahnať do kúta výpovede kajúcnikov.

Róbert Fico má za sebou dlhé roky v politike. Posledné roky mu ale podľa jeho ideálnych predstáv, veľmi nevychádzajú. Prehraté parlamentné voľby, strata popularity, spôsobená aj odchodom ľudí okolo Petra Pellegriniho a v neposlednom rade, zatýkanie vysokopostavených ľudí, ktorí boli nominovaný práve SMERom, nie sú pre Fica veľmi dobrou vizitkou jeho práce.

V súčasnosti to hrá Fico na opozičného politika, ktorý silne kritizuje vládu a koalíciu. Do jeho hry mu samozrejme pekne vstupuje aj pandémia, počas ktorej sa snaží byť kritický ku každému protipandemickému opatreniu, ktoré vláda prijíme. Aj keď to možno strane SMER nemusí raketovo navyšovať popularitu a percentá, určite to nemá negatívny charakter.

Niet pochýb, že Róbert Fico už má svoju politickú kariéru zrátanú. Z facky, ktorú dostal v posledných voľbách sa bude spamätávať dlho. A aj z tej, ktorú dostal od Petra Pellegriniho. So svojou povahou, ale neskončí tak skoro. Už teraz vidieť, že sa tak ľahko nevzdá, a ak mu vyjde sen o predčasných voľbách, ktoré by s určitosťou túto vládu pochovali, budeme ho ešte často sledovať z obrazoviek našich televízii, mobilov, či počítačov.

Čo však strane SMER a aj konkrétne Ficovi nepomáha, sú rôzne kauzy, ktoré sa práve s touto stranou a jej predsedom spájajú. Najnovším ohňom, ktorý sa budú snažiť čo najrýchlejšie uhasiť, je výpoveď Františka Imreczeho, bývalého šéfa Finančnej správy, ktorý mal pomôcť so zháňaním kompromitujúcich materiálov na Igora Matoviča. Imrecze priznal aj to, že prebehla schôdzka na Úrade vlády, ohľadom vyšetrovania Andreja Kisku, kvôli daňovým priznaniam firmy KTAG. Na schôdzke, ktorú vraj inicioval vtedajší minister vnútra Róbert Kaliňák, sa okrem Imreczeho stretli aj Bödor, Gašpar, Makó a v neposlednom rade aj Róbert Fico.

Otázkou ale stále je, ako veľmi narušia výpovede kajúcnikov popularitu strany SMER, či samotného Fica. Už to, že takéto výpovede vyvierajú na povrch nie sú pre Róberta Fica dobré. Samozrejme a úplne prirodzene sa bude od týchto výpovedí snažiť dištancovať a brániť sa, no ak sa počet výpovedí, v ktorom bude nejakým spôsobom zapletená strana SMER alebo sám Fico, bude navyšovať, nepotrvá dlho a možno ho to politicky položí.

Myslím si, že zatiaľ si na definitívny odchod Fica z politiky budeme musieť ešte počkať. Z jeho vystúpení môžeme vidieť, že ešte svoju robotu nedokončil, a ťažko vôbec povedať, či ju aj niekedy dokončí. Je to koniec-koncov Ficove rozhodnutie, ktorým sa možno časom dostane do zabudnutia.